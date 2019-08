PARMA JUVENTUS MARTUSCIELLO / Ha fatto rumore l'esclusione di Paulo Dybala che non ha preso benissimo la panchina in Parma-Juventus. Di questo, e non solo, parla Giovanni Martusciello, vice-allenatore bianconero che per la gara di oggi sostituiva Maurizio Sarri in panchina, intervenendo in zona mista ai microfoni dei cronisti tra cui l'inviato di Calciomercato.it: "Oggi era difficile, la vera Juve si è vista nel primo tempo.

Finché abbiamo retto fisicamente e a livello tecnico, abbiamo espresso delle soluzioni interessanti. Higuain e non Dybala? Perché Gonzalo è abituato a fare l'attaccante e negli ultimi giorni aveva risposto bene in allenamento. È abituato a giocare in quel ruolo. Dybala? Avrà spazio, i campioni se li creano con i dovuti atteggiamenti. Abbiamo tanti campioni, le soluzioni non mancano. Sarri era soddisfatto del primo tempo, ha visto una squadra solida. L'aspetto da migliorare è per il secondo tempo. Difficilmente è contento: è un perfezionista. Ronaldo? È il nostro finalizzatore principe, è straordinario. Tutta la squadra beneficia delle sue giocate, così come lo è per Pjanic. Hanno espresso quello che il tecnico vuole".