JUVENTUS DYBALA PARMA / Dopo un'estate decisamente turbolenta dal punto di vista del calciomercato, non ancora giunta al termine, Paulo Dybala non comincia al meglio questa stagione. La Juventus ha vinto all'esordio contro il Parma grazie al gol di Chiellini, ma c'è anche chi non è contento, come l'argentino.

La Joya, infatti, non ha digerito il mancato ingresso in campo reagendo con un gesto di stizza . Un nervosismo palpabile per l'attaccante bianconero, che è continuato anche dopo il fischio finale. Dybala, che si era scaldato a lungo durante il secondo tempo, ha attraversato la mixed zone nella pancia del 'Tardini' scurissimo in volto. Martusciello ha gettato acqua sul fuoco, ma l'argentino non è uscito soddisfatto dal match di stasera.

