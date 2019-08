Pagelle Fiorentina-Napoli: i voti del primo tempo

PAGELLE FIORENTINA NAPOLI PRIMO TEMPO / La Fiorentina sorprende il Napoli e porta a casa un primo tempo spettacolare, che entusiasma il pubblico del 'Franchi' e lascia ben sperare per la stagione che sta per iniziare. Vantaggio viola con un rigore che farà discutere, borderline sebbene in linea con le nuove regole arbitrali. Ma è penalty, e Pulgar trasforma con freddezza. Rigore a parte è una Viola davvero scatenata, con un Sottil indemoniato che procura ben 4 cartellini e una squadra che sembra già conoscersi a memoria, nonostante la presenza di tanti giovani.

Poi viene fuori il Napoli e soprattutto viene fuori Dries: prodezza da fuori per il pareggio, poi il rigore (molto generoso) procurato a 3 minuti dal duplice fischio. E così gli azzurri recuperano una gara che, vista la partenza, si era messa davvero male.

FIORENTINA

Dragowski 5,5

Lirola 6,5

Milenkovic 5,5

Pezzella 6

Venuti 6

Pulgar 6,5

Badelj 6,5

Castrovilli 6,5

Chiesa 6

Vlahovic 6,5

Sottil 7



NAPOLI

Meret 6

Di Lorenzo 5,5

Manolas 6

Koulibaly 6

Mario Rui 6

Allan 5,5

Zielinski 5,5

Callejon 6

Fabiàn 5,5

Insigne 6

Mertens 7