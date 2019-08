PARMA JUVENTUS MARTUSCIELLO / Giovanni Martusciello, allenatore in seconda della Juventus, ha commentato la vittoria sul Parma ai microfoni di ‘Sky Sport’: “La condizione climatica ci ha portato a fare tanti errori, ma siamo stati bravi a non subire le situazioni nelle quali loro si esaltano. La squadra si è mossa benissimo, anche se nel secondo tempo c’è stato un calo. Nel primo potevamo concretizzare di più, ma siamo contenti di questi tre punti: l’esordio è sempre un punto interrogativo”.

Formazione: “La squadra è composta da tanti campioni, a prescindere dall’età. Le scelte sono cadute su calciatori più esperti, ma fa parte del campionato, che sarà lungo, e delle competizioni che ci attendono.

Ci sarà bisogno di tutti, il risultato è ottimo su un campo molto difficile”.

Sarri: “L’ho sentito all’intervallo e alla fine, è un perfezionista ed è perennemente incavolato. Ha esaltato i tre punti, ma senza dimenticare gli errori commessi. Lui è migliorato in tanti aspetti, ha diminuito le sigarette, è più partecipe con la squadra, prima relegava tutto ai collaboratori: confrontandosi con i campioni serve anche quest’aspetto. La squadra ha dato grande disponibilità al tecnico, dobbiamo ancora migliorare molto ma c’è grande volontà e voglia”.

Dybala: “La scelta di Higuain è stata fatta per l’esperienza che ha nel ruolo di prima punta, scegliere Dybala che in quella posizione può essere un punto interrogativo era rischioso. Il Pipita aveva dato grandi segnali in allenamento. Al momento i due si equivalgono e le scelte saranno fatte in base agli avversari”.