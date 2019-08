Parma-Juventus 0-1: i bianconeri cominciano con una vittoria sofferta

PARMA JUVENTUS RISULTATO MARCATORI / Inizia con una vittoria, anche se sofferta, il campionato 2019/20 della Juventus, che ha battuto il Parma in trasferta 1-0. Sprazzi di Sarrismo nel primo tempo, con la Vecchia Signora alla continua ricerca di combinazioni ed un Higuain in grande spolvero al servizio di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha fallito un paio di occasioni e, così, ci ha pensato Chiellini a sbloccare la sfida deviando in rete una conclusione da fuori area di Alex Sandro dopo un calcio d'angolo.

Il Parma, approfittando i movimenti non ancora rodati della difesa bianconera, qualche pericolo l’ha creato (soprattutto con Inglese), ma prima dell’intervallo ha incassato anche il gol del 2-0, con un contropiede di Douglas Costa finalizzato da un Cristiano Ronaldo, stavolta sì, in versione cecchino. Il VAR, però, ha cancellato all’ex madridista la gioia della rete per un fuorigioco, questione di centimetri, che farà discutere . Nel secondo tempo la Juve ha gestito il risultato sfiorando il raddoppio ancora con Ronaldo, mentre i Ducali, col passare dei minuti, si sono avvicinati con aggressività sempre maggiore all'area di Szczesny, chiudendo la sfida con un forcing però infruttuoso. Per i bianconeri, da segnalare l'esordio di Rabiot e il caso Dybala, rimasto in panchina durante tutti i 90 minuti nonostante un lungo riscaldamento nella ripresa.