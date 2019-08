p>PARMA JUVENTUS DYBALA / Atteso da titolare in, Pauloha assistito dalla panchina a tutta la gara: prima, poi, infinei calciatori mandati nella mischia da Martusciello in panchina al posto di. Quando l'argentino - applaudito dai tifosi quando si è alzato per riscaldarsi - ha saputo che non sarebbe entrato in campo non l'ha presa bene: pettorina gettata a terra e faccia scura per la Joya che si è riscaldato a lungo nel secondo tempo (circa trenta minuti).