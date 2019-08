CALCIOMERCATO INTER SANCHEZ / Il Manchester United perde la terza giornata di Premier League e per Solskjaer aumentano i dubbi: quattro punti per i Red Devils in tre giornate e le voci sul mercato in uscita che riguardano soprattutto Alexis Sanchez.

Continua la trattativa con l'per il cileno con le due società che non hanno trovato ancora l'accordo sulla quota di stipendio che il club inglese dovrebbe continuare a pagare. Proprio sull'ex Udinese ha parlato dopo il match perso contro ilil manager dello United: "Alexis è un giocatore di qualità. Noi in attacco non teniamo grandi alternative, ma se dovesse arrivare una buona offerta allora potrebbe partire. Si sta allenando bene, potrebbe partire".