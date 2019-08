Milan, obiettivo Correa: Simeone apre all'addio

CALCIOMERCATO MILAN CORREA SIMEONE / Il Milan continua a sperare di acquistare Angel Correa dall'Atletico Madrid e nei prossimi giorni incontrerà la dirigenza dei colchoneros per provare a trovare la quadra dell'affare.

Diego Simeone, durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida col Leganes ha parlato del calciatore nel mirino dei rossoneri: "Il caso è complicato, lui sapeva che nelle prime due giornate non sarebbe sceso in campo ma si è allenato sempre in maniera fantastica, con grande disponibilità. Deciderà il club cosa fare in funzione di ciò che sarà meglio per tutti".

