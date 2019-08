Parma-Juventus, il VAR nega il gol a Cristiano Ronaldo

PARMA JUVENTUS CRISTIANO GOL / Inizia con un po' di sfortuna il campionato 2019/20 di Cristiano Ronaldo: nel primo tempo del match col Parma, il portoghese ha fallito due buone occasioni per andare in rete e, quando (al minuto 34) ci è riuscito ricevendo un pallone da Douglas Costa in contropiede, lo ha fermato il VAR.

L'arbitro Maresca ha infatti annullato il 2-0 dei bianconeri per un fuorigioco quasi impercettibile. Questione di centimetri, rilevati grazie alla nuova tecnologia.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!