Barcellona, l'ammissione di Valverde sul caso Neymar

p>CALCIOMERCATO NEYMAR BARCELLONA / Il casocontinua a tenere in apprensione il mondo Barcellona e quello del Real Madrid., tecnico dei catalani, nella conferenza stampa della vigilia del match col Betis di domani al Camp Nou, è tornato sull'argomento ammettendo l'attesa dell'ambiente blaugrana: "Stiamo tutti aspettando, in ogni mercato c'è sempre attesa e squadre come Barcellona, con giocatori come Neymar, creano sempre grande attenzione. In questo momento lui fa parte di un altro club e non possiamo dire molto altro: è nel PSG, e noi dobbiamo preoccuparci solo della partita, di nient'altro". Per l'allenatore, i rumors non daranno fastidio alla squadra: "Se ci danneggiassero le indiscrezioni non potremmo giocare mai, ci siamo abituati".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!