ROMA JUVENTUS FONSECA RUGANI / Paulo Fonseca non si espone su Daniele Rugani. L'allenatore giallorosso ha parlato così del difensore della Juventus nella conferenza della vigilia di Roma-Genoa: "Come ho sempre detto non parlo di giocatori che non sono nostri. Rugani è un buon giocatore, ma non è qui.

Sul centrale di difesa ribadisco ciò che ho detto prima, vogliamo un giocatore che migliori la rosa. Certo, avrei preferito averlo dall'inizio della stagione, tutti gli allenatori risponderebbero così, ma ho piena fiducia in tutti i centrali che ho a disposizione". Come raccontato da Calciomercato.it, nella trattativa per Rugani ci sono degli ostacoli relativi alle valutazioni di Riccardi e Celar