SERIE A DAZN / Torna la Serie A e torna l'appuntamento con le tre gare del massimo campionato che ogni giornata verranno trasmesse su DAZN: per la prima giornata sulla piattaforma streaming saranno trasmesse due 'grandi come Roma e Inter. I giallorossi sono attesi dalla sfida contro il Genoa in casa: Paulo Fonseca debutterà davanti ai propri tifosi sperando di iniziare con il piede giusto.

Stessa cosa farà Conte, atteso dal monday night: Inter-Lecce è la gara che chiuderà la prima giornata di campionato. A chiudere il programma DAZN della prima giornata di Serie A c'è

CLICCA QUI PER REGISTRARTI GRATIS SU DAZN

Ecco il quadro completo:

Domenica ore 20.45

Verona-Bologna

Roma-Juventus

Lunedì ore 20.45

Inter-Lecce