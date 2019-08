PARMA JUVENTUS VOTI DEL PRIMO TEMPO/ Buon ritmo per la prima di campionato. La Juventus inizia come sa fare, gestisce il possesso e a tratti, si vede il tocco di Sarri, con la palla giocata in velocità e nello stretto. Tra i migliori Pjanic e D. Costa, che incantano. Il Parma subisce il gioco degli ospiti ma quando arriva nella metà campo avversaria crea azioni di pericolo con Inglese e Gervinho. Chiellini dà il via alle marcature, firmando il primo gol del campionato. Ronaldo dopo aver sprecato due occasioni, si inventa il raddoppio che Maresca con l’ausilio del Var annulla per fuorigioco millimetrico.

L'ivorniano sul finire del primo tempo spostato sulla sinistra si spegne.

TABELLINO

PARMA-JUVENTUS: 0-1

PARMA (4-3-3): Sepe 6; Laurini 6, Iacoponi 6, Alves 6, Gagliolo 6; Hernani 6, Brugman, Barillà 6.5; Kulusevski 6, Inglese 6, Gervinho 6.5. A disp: Ceravolo, Colombi, Cornelius, Dermaku, Grassi, Karamoh, Kucka, Pepin, Ricci, Scozzarella, Siligardi, Sprocato. All. D’Aversa.

JUVENTUS(4-3-3): Szczesny 6.5; De Sciglio 6, Bonucci 6, Chiellini 6.5, Alex Sandro 6.5; Khedira 6, Pjanic 6.5, Matuidi 6; D. Costa 6.5, Higuain 6, Ronaldo 6. A disp.:Bentancur, Bernardeschi, Buffon, Can, Cuadrado, Danilo, de Ligt, Demiral, Dybala, Mandzukic, Pinsoglio, Rabiot. All. Martusciello

Marcatori: 21’ Chiellini (J)

Arbitro: Maresca sez. di Napoli

Ammoniti: 27 Kuluseviski (P), 45' Hernani (P)

Espulsi: