Juventus, doppio annuncio di Paratici su Dybala e Icardi

PARMA JUVENTUS PARATICI DYBALA ICARDI / Intervistato nel pre-partita di Juventus-Parma, Fabio Paratici ha commentato la sorprendente esclusione dall'undici titolare di Paulo Dybala: "Non è una situazione legata al mercat. È il numero 10 della Juventus, un grande numero 10 e siamo molto contenti di lui. I nuovi in panchina? Spesso all'inizio hanno avuto bisogno di un periodo di adattamento e oggi giocheremo con i volti già noti". Su Icardi: "Noi siamo contenti degli attaccanti che abbiamo, il mister ha a disposizione un reparto di livello internazionale. Scambio con Dybala? Mi sembra di aver risposto, già due volte. Come già detto, siamo molto contenti del nostro parco attaccanti.

Se mi siederò ad un tavolo con? Nel mercato possono succedere tante cose. Credo che se e quando ci siederemo ad un tavolo per parlare di un calciatore sarà un incontro cordiale, come tutti gli altri".

Infine, il responsabile dell'area sportiva bianconera ha commentato lo scambio Danilo-Cancelo: "Ormai alla Juventus i giocatori si spostano solo per grandissime squadre, sia per ragioni di salari, che di trasferimenti e status. A volte alcuni calciatori sono attratti e Cancelo ha dato il suo benestare. Danilo lo abbiamo sempre inseguito e per caratteristiche abbiamo fatto questa scelta".