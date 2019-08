CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / Era dato in formazione da tutti o quasi: Paulo Dybala sentiva il profumo della prima maglia da titolare della stagione ed invece guarderà Parma-Juventus dalla panchina, almeno dall'inizio. L'esclusione dell'argentino dall'undici di partenza decisa da Maurizio Sarri alimenta ancora di più le voci di mercato: la Joya è tra i cedibili, nell'elenco di quei giocatori che la società bianconera deve vendere per evitare esclusioni eccellenti dalla lista Champions e racimolare il tesoretto per il 'botto' finale.

ma quello di fa sicuramente scalpore: il numero 10 della Juve è accostato al, soprattutto se dovesse perfezionarsi la cessione di, ma può essere tornare di moda uno scambio con l'Inter a Torino (sempre se a Milano non dovesse sbarcare). Intanto arriva la prima esclusione che rende la cessione un po' più concreta.