ROMA FONSECA DIFENSORE / Un difensore per la Roma negli ultimi giorni di calciomercato: anche Paulo Fonseca in conferenza stampa ha parlato della necessità di rinforzare il reparto arretrato. Alla vigilia della gara con il Genoa, il tecnico dei giallorossi ha affermato: "Non è un segreto che stiamo cercando un centrale. Stiamo cercando un difensore esperto e che migliori il nostro reparto arretrato.

È importante che sia una scelta ponderata e cercheremo di cogliere la migliore occasione possibile".

La Roma è in trattativa con la Juventus per Rugani, con difficoltà dovute alla valutazione di Riccardi e Celar. Proprio sul giovane centrocampista Fonseca dice: "Per il momento nessuno ha parlato con me di questa questione, non è concreta altrimenti me ne avrebbero parlato. Riccardi è uno in cui crediamo. All'inizio del ritiro era infortunato e non si è allenato, ma voglio conoscerlo meglio perché ha talento. Deve crescere e continuare a migliorare".