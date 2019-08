JUVENTUS DYBALA TOTTENHAM / Questo pomeriggio dovrebbe giocare dal primo minuto, schierato come falso nove da Maurizio Sarri all'esordio della Juventus contro il Parma: per Paulo Dybala il futuro è ancora da scrivere e potrebbe essere lontano da Torino. In attesa di capire se dal Paris Saint-Germain arriverà prima del 2 settembre, dall'Inghilterra pensano già al mercato di gennaio.

Come si legge sul 'Daily Mail', infatti, ilsarebbe pronto a tornare alla carica sulla Joya nel caso in cui dovesse restare in bianconero al termine di questa finestra di mercato. Un affare che gli Spurs hanno già provato a chiudere prima dello stop agli acquisti in Premier League, senza riuscire a convincere l'argentino. Tra qualche mese, se le condizioni non dovessero cambiare, potrebbe essere un nuovo assalto, soprattutto sedovesse riuscire nell'intento di lasciare subito Londra (il Tottenham chiede almeno 55 milioni di euro considerato il contratto in scadenza il 30 giugno).