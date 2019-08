SAMPDORIA LAZIO INZAGHI / Giornata di vigilia per la Lazio di Simone Inzaghi. Il tecnico in conferenza stampa a poco più di 24 ore dalla sfida contro la Sampdoria: "In questi anni abbiamo vinto ma quel che è stato, è stato. Vogliamo continuare a crescere. I ragazzi si sono allenati bene e i nuovi si stanno inserendo. Lazzari si è ambientato più facilmente, ma era ovvio per il modulo che utilizziamo.

Lukaku è motivato, rientrerà a breve ma a Genova non ci sarà, come

OBIETTIVI - "Questo è il mio quarto anno, si parla poco della Lazio, siamo dietro nella griglia iniziale ma anche quest’anno saremo lì a giocarci posti importanti in classifica e finali nelle coppe"

ATTACCO - "Stiamo monitorando qualcosa per il reparto offensivo, ho piena fiducia in Caicedo che a breve rinnoverà. Correa è in continua crescita, aveva chiuso bene la stagione e si sta allenando al meglio da iniziò stagione, spero possa ancora migliorare, è un elemento di estro, libero di svariare per il campo sempre in tandem con l’altro attaccante. Milinkovic? E' un nostro top player, ha fatto 35 giorni straordinari, ora è tornato in gruppo dopo il problema all’anca, se darà garanzie domani potrebbe giocare"