CALCIOMERCATO VERONA PESSINA SALCEDO MANEA / Triplo copo in canna per l'Hellas Verona di Juric: secondo quanto riportato da 'Sky Sport' è praticamente fatta per l'arrivo di Pessina dall'Atalanta: il centrocampista arriva in prestito con diritto di riscatto.

Trattativa avanzata anche per Eddie, attaccante classe 2001 dell'. Si lavora anche in difesa dove piace Cristian, nazionale rumeno dell'.