Milan, da Andre Silva a Correa: il punto sul calciomercato

CALCIOMERCATO MILAN ANDRE SILVA SUSO CORREA / Tutto giro attorno ad Andre Silva. L'attaccante portoghese resta in uscita ma andrà via alle condizioni che il Milan riterrà giuste: non si esclude dunque che alla fine il portoghese rimanga in rossonero. Le parole di mister Giampaolo sono state chiare: "Conto su Silva" e la convocazione certifica quanto detto. Le strade da percorrere per la cessione restano due, quella spagnola e quella francese: Valencia, Espanyol, Siviglia, Lilla e Marsiglia sono le squadre dove potrebbe giocare l'attaccante. Sullo sfondo resta l'ipotesi Sporting anche se i portoghesi lo vorrebbero solo in prestito con diritto di riscatto.

Condizioni che ad oggi non piacciono al Milan. Il calciomercato non è ancora chiuso e gli ultimi giorni dovrebbero essere quelli che porteranno in Italia. I primi giorni della prossima settimana saranno decisivi. In uscita non è esclusa, infine, la partenza di Suso - Giampaolo ha parlato anche in questo caso chiaramente. Una proposta sui 35 milioni di euro farebbe vacillare il club, che sarebbe poi chiamato a trovare un sostituto.