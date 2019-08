Calciomercato Juventus, affare Neymar: parla Tuchel

CALCIOMERCATO NEYMAR JUVENTUS REAL MADRID TUCHEL / Continua a tenere banco il caso Neymar. L'attaccante è in cima alla lista dei desideri di Real Madrid e Barcellona ma in questi giorni non c'è stata l'accelerata che in Spagna si aspettavano.

Non è escluso dunque che alla fine il brasiliano, che è stato accostato anche alla, rimanga a Parigi. Il tecnico del Psg - intervenuto in conferenza stampa - ha così parlato in merito alla situazione Neymar: "Non è ancora chiara - riporta 'Mundo Deportivo' - Se non lo sarà domani non giocherà. Si è allenato tutta la settimana con il gruppo e fisicamente è pronto per giocare. Se domani gioca vorrà dire che la situazione sarà chiarita"