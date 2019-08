SONDAGGIO CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI / Ancora poche ore e poi finalmente sarà Serie A. Sarà la Juventus Campione d'Italia ad aprire le danze: la squadra bianconera sarà in scena al Tardini contro il Parma, stasera invece toccherà a Fiorentina e Napoli. Due grandi sfide che aprono la prima giornata del campionato 2019/2020 con Juventus e Napoli chiamate già ad evitare passi falsi.

Riusciranno entrambe a portare a casa i 3 punti o solo una delle due ci riuscirà? Parma e Fiorentina possono sognare il grande colpo? Questa domanda Calciomercato.it l'ha posta su Twitter, attraverso un sondaggio, ai suoi followers. Secondo il 45% sia Napoli che Juventus riusciranno a spuntarla, per il 26% solo i bianconeri: 14% per il Napoli, stessa percentuale per l'opzione che non prevede nè una vittoria bianconera nè una vittoria partenopea.