p>CALCIOMERCATO MILAN ANDRE SILVA CORREA GIAMPAOLO / Nel corso della conferenza stampa della viglia di, misterha parlato die del suo possibile sostituto: "E' un po' condizionato dal mercato ma si allena bene - ammette l'ex Sampdoria - Non sta lì ad aspettare, ci conto e ad oggi è un giocatore del Milan.? Non lo conosco, non so (ride, ndr.)"