p>CALCIOMERCATO INTER SANCHEZ MANCHESTER UNITED / Novità importanti dall'Inghilterra: come riportato da 'Manchester Evening News' Alexisnon è stato convocato da Ole Gunnarin vista della sfida in programma questo pomeriggio traall'Old Trafford. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Una scelta legata inevitabilmente al mercato: l'attaccante cileno è ad un passo dall'Inter, nelle ultime ore i due club hanno intensificato i contatti per cercare di trovare l'intesa finale che permetterebbe a Sanchez di ritornare in Italia dopo l'esperienza con la maglia dell'Udinese.