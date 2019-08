CALCIOMERCATO MILAN GIAMPAOLO SUSO / Durante la conferenza stampa pre Udinese-Milan, Marco Giampaolo ha parlato anche della questione relativa a Suso, accostato a diversi club, tra cui Fiorentina e Lione.

Ecco le parole del tecnico rossonero sul possibile addio del fantasista spagnolo: "Sono felicissimo che resti ma il mercato non è chiuso, può succedere di tutto, raccontate di tutto... non posso andare dietro alle vostre parole se no ne allenerei solo 10".

