CACIOMERCATO JUVENTUS UNDER 23 FRANCIA / La Juventus sta lavorando non solo per la Prima squadra ma anche per rafforzare anche la compagine Under 23 allenata da Fabio Pecchia.

La redazione di 'SerieBnews.com' ha individuato tre obiettivi seguiti con attenzione dagli scout bianconeri: si trovano in Francia ---> CLICCA QUI per leggere la news