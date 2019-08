CALCIOMERCATO JUVENTUS BARCELLONA 60 MILIONI DI EURO/ Non è ancora chiuso il calciomercato della Juventus: sono tanti i nomi in uscita. Tra questi ci sarebbe anche RodrigoBentancur.

Sull'uruguaiano - come riporta in Argentina il 'Clarin' - ci sarebbe il, pronto a mettere sul piatto benSomma questa, che non andrebbe tutta nelle casse dei bianconeri. Il Boca Juniors - come si legge - è ancora proprietario del 50% del calciatore. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . La cessione del giovane calciatore servirebbe poi per dare l'assalto a Mauro, che resta in uscita dall