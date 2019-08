CALCIOMERCATO BOLOGNA MEDEL / Riccardo Bigon e Walter Sabatini sono alla ricerca ancora sul mercato di un centrocampista da regalare a Sinisa Mihajlovic in vista di questa nuova stagione che sta per prendere il via.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, ilavrebbe messo nel mirino Gary, centrocampista cileno ammirato già in Italia con la maglia dell’Inter. Avviati i contatti con ilper il classe 1987 che ha da appena compiuto 32 anni. Trattativa non facile che però potrebbe decollare nelle prossime ore. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI