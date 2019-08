CALCIOMERCATO ROMA YAREMCHUK / Nelle ultime ore il profilo di Roman Yaremchuk, attaccante ucraino classe 1995 del Gent, è stato accostato con decisione al mercato della Roma.

Sul centravanti ci sarebbero anche gli occhi della Lazio di Simone Inzaghi ma il club belga sembra deciso a non privarsi del proprio giocatore. Come confermato dal direttore del Gent Michelche ai microfoni di 'Tele Radio Stereo' ha così dichiarato: "Non lo vendiamo".