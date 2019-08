DIRETTA CONFERENZA GIAMPAOLO UDINESE MILAN / Giornata di vigilia per il Milan di mister Giampaolo. Inizia il campionato con i rossoneri impegnati sul campo dell'Udinese. Alcuni dubbi a centrocampo, dove si è fermato Biglia, di cui l'ex Sampdoria parlerà in conferenza stampa.

Segui con Calciomercato.it le parole di Giampaolo:

RITARDI - "Alcuni calciatori sono arrivati in ritardo, e questi calciatori hanno bisogno di più tempo.

Bisogna lavorare su alcuni dettagli, gli ultimi arrivati stanno dietro ma è normale, lo sapevo..."

AMICHEVOLI - "Sono state tutte diverse, squadre che giocavano, squadre che ci attaccavano, squadre che aspettavano. Tutte sono state utili e abbiamo riscontrato difficoltà diverse. Sono sereno perché i giocatori mi seguono. Non possiamo far altro che migliorare"

PRIMI MESI - "E' un sogno per me, è una grande possibilità per me e per i miei calciatori. Lavoro in un ambiente straordinario, io ho una visione e so quale lavoro bisogna fare. CI vuole tempo per affinare il tutto".

CALHANOGLU - "Giocano quelli che stanno meglio sul piano delle conoscenze collettive, magari staranno fuori calciatori forti. Bennacer non sta male, magari gli ritaglio uno spezzone di partita ma vado su quelli che mi danno più garanzie"

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI