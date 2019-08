CALCIOMERCATO NAPOLI CHIRICHES MALCUIT LUPERTO MAKSIMOVIC / Il Napoli stasera inizierà al Franchi la sua avventura in campionato ma la testa naturalmente e’ concentrata anche sul mercato. Prosegue la trattativa per Fernando Llorente, a Firenze Giuntoli ha incontrato il fratello-agente e l’intermediario Frank Trimboli, si lavora su un biennale a 2,5 milioni a stagione per battere la concorrenza del Manchester United. A lasciare lo spazio in lista Champions a Llorente o ad un altro rinforzo in attacco potrebbe essere Vlad Chiriches, il Sassuolo cerca un difensore centrale d’esperienza per sostituire Demiral e il rumeno di proprietà del Napoli e’ sempre piaciuto a De Zerbi.

Il Sassuolo ha avuto contatti anche percon l’agente Brunoma il terzino francese vuole restare al Napoli a giocarsi le sue chances con, il club emiliano poi nel ruolo e’ coperto con. A De Zerbi intrigava anche Ounas, destinato pero’ al Nizza , l’affare potrebbe chiudersi entro lunedì in prestito oneroso a 3 milioni e diritto di riscatto fissato a 22. La trattativa per Chiriches e’ in corso, il Napoli ha chiesto, c’e’ distanza rispetto alla valutazione del Sassuolo. Chiriches potrebbe andare via, così come Tonelli, che negli ultimi giorni di mercato può finire in prestito alla, mentre perci sono passi in avanti verso il rinnovo del contratto in scadenza nel, le parti stanno iniziando ad avvicinarsi, c’è stato un incontro nel corso della settimana tra Giuntoli e Faliche guida l’entourage del difensore serbo. E’ vicino all’accordo per il rinnovo del contratto Sebastiano, il Napoli e’ pronto a dargli il ruolo di quarto centrale nel proprio organico.