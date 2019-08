PSG, la richiesta 'monstre' di Neymar per tornare in Spagna

CALCIOMERCATO NEYMAR PSG BARCELLONA REAL MADRID / Il futuro al PSG di Neymar, nonostante la vicina chiusura del calciomercato, appare tutt'altro che decifrabile. Il brasiliano non è sicuro di rimanere a Parigi, in quanto corteggiato sia dal Barcellona che dal Real Madrid.

Per lasciare però i transalpini il calciatore avrebbe espresso una richiesta bene precisa: secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il classe '92 pretenderebbe un contratto da cinque anni a 35 milioni di euro a stagione. Le ultime ore di mercato potrebbero essere decisive in tal senso, con i catalani che potrebbero fare un tentativo per superare il Real, al momento in vantaggio.

