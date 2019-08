Roma, Kalinic in attesa di Schick

CALCIOMERCATO ROMA KALINIC SCHICK / Roma molto vicina a Nikola Kalinic. Come anticipato dalla redazione di Calciomercato.it, i giallorossi spingono per l'attaccante croato e, come confermato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, hanno praticamente in mano l'intesa con l'Atletico Madrid.

L'exè a fine corsa con i 'Colchoneros' e gradisce la destinazione capitolina. A fargli posto dovrà essere Schick, cercato in Bundesliga, non solo dal Lipsia . Quest'ultima però è quella che ha fatto le mosse più concrete, il ceco può partire in prestito con diritto di riscatto.