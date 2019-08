CALCIOMERCATO MILAN CORREA ATLETICO MADRID EVERTON LUIZ / Il Milan continua a insistere per Angel Correa. Obiettivo conclamato per i rossoneri, l'attaccante argentino, per il quale però finora l'Atletico Madrid non ha ceduto.

Il Milan ha alzato l'offerta adi euro più il 30% della futura rivendita, ma per ora i Colchoneros non si sono ancora convinti. La svolta però potrebbe arrivare da, vecchio obiettivo rossonero. Secondo 'Marca' infatti l'Atletico ha avviato i contatti con ilper le prestazioni del brasiliano e, in caso di riuscita dell'affare, potrebbe esserci il via libera per la cessione di Correa.