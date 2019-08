DIRETTA FIORENTINA NAPOLI FORMAZIONI UFFICIALI / Ribery sì, Lozano no. Dei due fiori all'occhiello delle rispettive campagne acquisti, solamente il francese è entrato nella lista dei convocati per Fiorentina-Napoli, in programma questa sera alle 20.45. Senza l'acciaccato Milik, Ancelotti si affida a Mertens al centor dell'attacco.

In difesa c'è grande curiosità per la nuova coppia. In casa viola, sono molti i volti nuovi che scenderanno in campo. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.



FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-NAPOLI

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Venuti; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Chiesa, Vlahovic, Sottil.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens