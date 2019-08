CALCIOMERCATO INTER SANCHEZ / Potrebbe presto giungere al termine l'ennesima telenovela di calciomercato targata Inter. Alexis Sanchez è il rinforzo scelto per l'attacco dopo il naufragio della trattativa per Edin Dzeko, ma anche per il cileno ci sono state diverse difficoltà.

Soprattutto relative all'ingaggio, dal momento che l'exguadagna cifre astronomiche per la

La trattativa, però, prosegue serrata e anche oggi le parti si sono tenute in contatto: il nodo resta la condivisione dello stipendio di Sanchez tra Inter e Manchester United. Con la mancata qualificazione in Champions League da parte dei Red Devils, la cifra dell'ingaggio è scesa del 25% (da 15 milioni a 13). I nerazzurri potrebbero spingersi fino a 5 milioni per lo stipendio del cileno, anche se gli inglesi vorrebbero qualcosa in più. In ogni caso tra lunedì e martedì potrebbero esserci novità positive.

F.I.