CALCIOMERCATO SPAL ARANA SIVIGLIA / La Spal guarda in Spagna. La squadra di Semplici si trova in difficoltà sulla fascia sinistra a causa del brutto infortunio capitato a Fares nel precampionato e ora è in cerca di un rinforzo importante.

Il nome individuato dagli estensi è quello di Guilhermedel, brasiliano classe '97.

L'esterno sinistro cresciuto nel Corinthians è un'opzione importante per mister Semplici, confermato anche dal ds della Spal Davide Vagnati. Il dirigente dei biancocelesti ha rivelato a 'Estadio Deportivo': "Sì, stiamo parlando ma non so come finirà". Il Siviglia sta valutando la possibilità di cedere in restito Arana, che ha estimatori anche in Liga ma non ci sono state offerte. Per il brasiliano la Spal può essere la scelta perfetta, sia per il modulo che per la presenza di diversi connazionali in rosa.

F.I.