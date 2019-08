BAYERN MONACO RENATO SANCHES LILLE / Accostato anche all'Inter, Renato Sanches saluta il Bayern Monaco e si trasferisce in Francia: il destino del centrocampista portoghese è, infatti, in Ligue 1.

Ilha annunciato l'arrivo del 23enne: accordo per il trasferimento a titolo definitivo con il calciatore che ha firmato un contratto di quattro anni, fino a giugno 2023.

"Il mio desiderio era trasferirmi al Lille e quindi sono felice di essere qui. Sono stato accolto molto bene e spero che tutto vada per il meglio per me. Sono in contatto con Campos già da molto tempo: le sue parole e il progetto che porta avanti con Gerard Lopez mi hanno convinto, allo stesso modo della fiducia che hanno dimostrato di aver in me. Ho parlato con Fonte: vado d'accordo con lui. Non conosco bene tutti gli altri miei compagni di squadra, ma non vedo l'ora di incontrarli".