JUVENTUS SCARONI MILAN / Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato al meeting di Rimini e ha lanciato una stoccata alla Juventus: "Il Milan nel mondo la Juventus non la vede nemmeno, nel senso che è una squadra mondiale, perché ha vinto sette Champions League, mentre i bianconeri sono una squadra italiana perché vincono tanti scudetti, tanto di cappello, sono stati bravissimi. Ma lo dico in senso della fan base.

Tu devi riuscire ad andare a vendere i tuoi prodotti a chi tifa Milan, in Indonesia, in Thailandia, in Brasile: se non vinci più Champions League, tra un po' in Indonesia, Thailandia e Brasile non ci sono più tifosi del Milan, quindi hai due montagne da scalare contemporaneamente, cosa che noi cerchiamo di fare".

Non manca un commento sul Fair play finanziario: "Vedo degli espertissimi che non sanno cosa sia. Il FFP vuol dire che il mecenate che mette un miliardo e compra giocatori non può più farlo, i giocatori li puoi comprare e pagare solo se fai profitti e fare profitti non è facile. È questa la grande sfida che abbiamo davanti a noi".

Infine, una battuta sulle ambizioni della squadra: "Non vorrei sembrarvi venale ma è tutta questione di soldi. Perché il Milan non va bene? Lo spiego subito: il Milan fattura 200 milioni e il Real Madrid 700 milioni. Vuol dire che il Real Madrid può comprare migliori giocatori e pagarli di più".