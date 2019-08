CALCIOMERCATO MILAN LAXALT ATALANTA MARSIGLIA / Il Milan sta lavorando anche in ottica cessioni. Il nome di Angel Correa resta sempre al primo posto nei pensieri rossoneri, ma Maldini e Massara si stanno dando da fare per sfoltire la rosa di Giampaolo.

Sulla fascia sinistra c'è molto traffico e per questo i prossimi due addii saranno verosimilmente in quel ruolo.

Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Il primo è stato quello di Ivan Strinic, terzino croato che ha rescisso in queste ore il suo contratto con il Milan. L'acquisto di Theo Hernandez, però, mette alla porta anche Diego Laxalt: l'uruguaiano sembrava molto vicino all'Atalanta, ma per conoscere il suo futuro bisognerà ancora aspettare. Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', il giocatore ex Genoa ha rinviato alla prossima settimana la decisione. Sull'esterno - che dovrebbe muoversi in prestito oneroso da 1 milione con diritto di riscatto - oltre ai bergamaschi c'è il Marsiglia e un club russo, che avrebbe allacciato i contatti con il Milan nelle ultime ore.

F.I.