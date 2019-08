CALCIOMERCATO ROMA MUSTAFI AGENTE ARSENAL / Ad animare il calciomercato italiano di questi ultimi giorni c'è anche la trattativa tra la Roma e la Juventus per Daniele Rugani. Operazione ancora non conclusa, ma per i giallorossi potrebbero esserci anche altre alternative. Tra queste c'è Shkodran Mustafi, centrale dell'Arsenal scaricato da Emery che lo ha invitato a trovarsi una sistemazione.

I giallorossi sarebbero interessati, anche se la richiesta dei Gunners non è bassa.

Nel pomeriggio sono arrivate anche le parole del padre-agente di Mustafi, Kujtim, ai microfoni dell'edizione tedesca di 'Sky Sports': "Abbiamo passato un bel periodo a Londra e abbiamo ancora due anni di contratto. Noi potremmo anche pensare di restare all'Arsenal, ma sarebbe meglio per tutti lavorare a un trasferimento. In ogni caso bisogna anche che ci sia l'offerta giusta". Dichiarazioni che fanno eco a quelle di Emery, manager dei londinesi: "Mustafi conosce la sua situazione, io voglio giocatori felici qui e se lui non gioca non è felice. Sarebbe una cosa buona se lui partisse e andasse in un altro club dove può essere protagonista. Anche perché lui è un grande giocatore, ma qui avrà poche possibilità". Sempre secondo 'Sky Sport', la Roma e il Monaco sarebbero le due squadre più interessate, ma entrambe spaventate dall'alta richiesta dell'Arsenal: ben 27 milioni di euro. Per questo ad ora i giallorossi hanno raffreddato la pista.