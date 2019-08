FIORENTINA NAPOLI CONVOCATI MONTELLA / Vincenzo Montella ha diramato al lista dei convocati per Fiorentina-Napoli, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie A ed in programma sabato alle ore 20.45 al 'Franchi'. Confermata la presenza di Ribery anche se nella conferenza di presentazione il francese ha spiegato di non essere pronto.

Presente anche, comee il rientrante, tornato in viola dopo un anno alla Lazio.

Questa la lista completa dei convocati della Fiorentina in vista dell'anticipo contro il Napoli:

Badelj, Benassi, Biraghi, Biraghi, Boateng, Castrovilli, Ceccherini, Chiesa, Cristoforo, Dragowski, Lirola, Milenkovic, Montiel, Pezzella, Pulgar, Ranieri, Ribery, Simeone, Sottil, Terracciano, Terzic, Venuti, Vlahovic, Zurkowski.