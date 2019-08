BAYERN MONACO LEWANDOWSKI RINNOVO COUTINHO / Il Bayern Monaco si sta muovendo negli ultimi giorni nel calciomercato in entrata. La dirigenza bavarese ha piazza i colpi decisivi acquistando Cuisance dal Gladbach, Perisic dall'Inter e soprattutto Philippe Coutinho. Non solo acquisti, perché i tedeschi stanno lavorando anche per blindare il loro attaccante principe, Robert Lewandowski.

A breve, infatti, il polacco dovrebbe firmare il rinnovo di contratto.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il Bayern Monaco sta per completare un altro tassello del suo calciomercato. Come riporta l'edizione tedesca di 'Sky Sports', infatti, giovedì prossimo Robert Lewandowski dovrebbe firmare il prolungamento di contratto. L'attuale accordo scade il 30 giugno 2021, ma tra pochi giorni ci sarà l'estensione fino al 2023. I discorsi erano cominciati già dopo il ko in Supercoppa contro il Borussia Dortmund, ma lo stesso bomber polacco - accostato anche alla Juventus - aveva chiesto garanzie di mercato dalla società. Il Bayern ha poi acquistato Perisic e Cuisance ma sarebbe stato l'arrivo di Coutinho dal Barcellona a convincere definitivamente Lewandowski a firmare.

F.I.