CALCIOMERCATO BARCELLONA DEMBELÉ / In questi giorni sta facendo discutere in casa Barcellona la situazione di Ousmane Dembelé. L'esterno francese è attualmente out per cinque settimane a causa di un infortunio, ma i retroscena sullo stop del giocatore stanno gettando ombre sul suo futuro in blaugrana. L'ex Dortmund, accostato anche alla Juventus e richiesto dal PSG nell'affare Neymar, secondo la società non è si comportato da professionista.

Per questo oggi è andato in scena un incontro tra l'agente e, che nonostante le parole di qualche giorno fa potrebbe anche aprire ad altri scenari.

Ousmane Dembelé in questi giorni ha subito diversi attacchi, ad esempio dal suo ex cuoco, a proposito della sua vita che - a detta dei suoi precedenti collaboratori - non sarebbe da professionista, in quanto non rispetta il bisogno di riposo del suo corpo. A mettere benzina sul fuoco è arrivato anche l'infortunio dei giorni scorsi, occorso dopo il ko con l'Athletic Bilbao. Il giovane attaccante, infatti, secondo 'Catalunya Radio', si sarebbe rifiutato di sottoporsi ai test medici del giorno dopo per verificare l'entità del problema, in quanto di poco conto a giudizio del classe '97, che pensava si trattasse solo di crampi. Dopo aver viaggiato a Rennes nei giorni liberi, il giocatore si è reso conto dell'infortunio al ritorno in gruppo. Un atteggiamento che non è piaciuto affatto a Eric Abidal, che oggi ha incontrato l'agente di Dembelé, Moussa Sissoko, per riportargli l'insoddisfazione da parte del Barcellona. Non è la prima volta che il francese si rende protagonista di episodi del genere e il vertice di oggi, durato un'ora e mezza circa, è servito proprio per trasmettere le sensazioni negative della società nei confronti del suo giocatore.

F.I.