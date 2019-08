JUVENTUS BENTANCUR / La Juventus lavora alle cessioni: Fabio Paratici deve sfoltire l'organico per evitare esclusioni eccellenti dalla lista Champions e anche per fare spazio a potenziali nuovi acquisti. Tra i cedibili negli ultimi giorni è stato inserito anche il nome di Pablo Bentancur per il quale si è parlato di un interesse del Barcellona che penserebbe anche ad Emre Can.

Per l'uruguaiano però c'è un ostacolo all'addio: nell'accordo ufficializzato nella primavera del 2017 con il, infatti, era previsto una percentuale a favore del club argentino in caso di futura cessione. Ecco allora che l'eventuale cifra incassata dalla Juventus perdovrebbe essere divisa a metà con gli Xeneizes: un particolare non di poco conto che rende la cessione del 22enne un'opzione non propriamente vantaggiosa per i bianconeri dal punto di vista economico.