Calciomercato, destinazione a sorpresa per Rafinha

CALCIOMERCATO RAFINHA / Tra i grandi nomi caldi di questo finale di calciomercato va inserito anche quello di Rafinha, ex Inter, che rientrato al Barcellona non è nei piani del tecnico Ernesto Valverde e può diventare la grande occasione last-minute per chi cerca un calciatore con quelle caratteristiche.

Accostato anche alla, il brasiliano rimane nel mirino dele soprattutto del, che però non apre ad altre soluzioni alternative all'arrivo in prestito, opzione al momento non praticabile per via del contratto in scadenza tra un anno con i blaugrana. Attenzione quindi alla possibile soluzione a sorpresa che secondo 'O Jogo' sta prendendo forma in questa fase: il, si legge, si sarebbe portato molto avanti nella contrattazioni per Rafinha, il cui agente sarebbe già a Istanbul.