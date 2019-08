FIORENTINA COMMISSO RIBERY CHIESA / La nuova era Rocco Commisso ha portato grande entusiasmo in casa Fiorentina che con l'arrivo di Franck Ribery si prepara al debutto in campionato in un clima rovente.

Ed è lo stesso patron viola a suonare la carica in vista di una nuova stagione che deve segnare un netto cambio di passo soprattutto dopo l'ultima brutta annata: "Voglio fare qualcosa di importante ma senza fare promesse: un passo alla volta, poi vedremo cosa succederà in campo - le parole riportate da 'Sportmediaset.it' -. Non sono qui per portare soldi a New York, voglio investire e vincere.è una leggenda. In Italia, dopo, è il top: nessuno ha vinto come lui a livello internazionale in Serie A".

Quindi Commisso prosegue: "Ho aperto la cassa e la stanno usando. La conferma di Chiesa una promessa mantenuta? Sì. è vero. Lo avevo promesso ad un ragazzino dell'ospedale Meyer e l'ho fatto".