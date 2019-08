CALCIOMERCATO INTER CONTE ICARDI / Mauro Icardi, al quale è stato ufficialmente assegnato il numero 7, rischia di rovinare i piani di Antonio Conte. Secondo 'Interlive.it', il tecnico dell'Inter vuole un'altra punta come vice Lukaku o per affiancare allo stesso bomber belga in caso di necessità.

I nomi sulla lista sono due, Fernando Il primo, però, si sta avvicinando al Napoli visto che - proprio 'Maurito' - continua a non aprire alla destinazione azzurra , mentre il polacco potrebbe approdare a Milano solo come contropartita nell'affare, appunto, Icardi. Affare che ad oggi, vista la riluttanza dell'ex capitano interista a trasferirsi alla corte di, appare impossibile a meno di clamorose aperture negli ultimissimi giorni di mercato.