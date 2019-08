Inter, incontro rinviato: ultime CM.IT sullo scambio con la Fiorentina

INTER FIORENTINA BIRAGHI / Slitta il vertice decisivo per il possibile passaggio di Cristiano Biraghi all'Inter.

Il Ds dellanon è presente a Milano ed è rimasto a Firenze, dove stamattina però non ha partecipato all'incontro tra Joee l'agente del terzino della Nazionale

Come raccolto da Calciomercato.it è stato rinviato alla prossima settimana il summit tra il duo nerazzurro Marotta-Ausilio e Pradè, visto che l'uomo mercato dei viola resterà nelle prossime ore nel capoluogo toscano anche per assistere domani sera all'esordio in campionato della squadra di Montella contro ilNapoli. Per Biraghi l'Inter mette sul piatto il cartellino di Dalbert, che però preferirebbe tornare in Ligue 1 nelle fila del Nizza