Inter, lista Serie A: UFFICIALE il nuovo numero di Icardi

INTER ICARDI / L'Inter, in attesa di capire se riuscirà a cederlo in questa sessione di calciomercato, arruola Mauro Icardi che rientra nella lista dei 25 calciatori utilizzabili per il campionato di Serie A al via nel weekend. L'attaccante argentino è in vendita e salvo colpi di scena non sarà convocato per la gara di lunedì contro il Lecce, ma il suo nome figura normalmente nell'elenco presentato oggi alla FIGC nel quale, inoltre, spicca il nuovo numero dell'ex capitano: tolto il 9 che è stato assegnato a Lukaku, Icardi come anticipato da Calciomercato.it vestirà la 7.

Le altre novità sono il 2 a Diegoe l'11 a Federico

1. Samir Handanovic

2. Diego Godin

5. Roberto Gagliardini

6. Stefan De Vrij

7. Mauro Icardi

8. Matias Vecino

9. Romelu Lukaku

10. Lautaro Martinez

11. Federico Dimarco

12. Stefano Sensi

13. Andrea Ranocchia

15. Joao Mario

16. Matteo Politano

18. Kwadwo Asamoah

19. Valentino Lazaro

20. Borja Valero

23. Nicolò Barella

27. Daniele Padelli

29. Henrique Dalbert

30. Sebastiano Esposito

31. Lorenzo Pirola

32. Lucien Agoumé

33. Danilo D'Ambrosio

37. Milan Skriniar

46. Tommaso Berni

77. Marcelo Brozovic

87. Antonio Candreva

95. Alessandro Bastoni